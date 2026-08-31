Presidente crea Bloque de Búsqueda contra la corrupción

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, una estrategia que funcionará directamente desde el despacho presidencial y que tendrá como objetivo identificar y perseguir casos de corrupción dentro del Estado.

Durante su alocución de este domingo, el mandatario aseguró que el nuevo organismo contará con inteligencia, investigación y capacidad operacional, además de trabajar de manera articulada con entidades como la Contraloría y la Procuraduría.

“Hay corruptos enquistados en el Estado, tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer”, afirmó De la Espriella.

Reconstrucción tras el terremoto

El presidente también entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto, con 331 personas fallecidas y 452.782 colombianos afectados. Según indicó, la búsqueda de las personas desaparecidas continuará y la ayuda internacional ya supera las 4.386 toneladas.

De la Espriella señaló que el país entra ahora en una etapa centrada en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y vías, además de la recuperación del campo y la reactivación económica de las zonas afectadas.

Nuevas medidas de seguridad

En materia de orden público, confirmó además la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y anunció el cierre de las mesas de concertación de la denominada Paz Total.

El mandatario sostuvo que no existe una voluntad real de paz por parte de los grupos armados y aseguró que su Gobierno no negociará la paz a cambio de impunidad.

Durante la intervención también se refirió a los incendios registrados en Tolima, donde más de 50.000 hectáreas habrían resultado afectadas. Para atender esta emergencia anunció un Plan Especial de Recuperación Ambiental Productiva, con subsidios, alimentos para animales y más de $7.000 millones en recursos.

Finalmente, el presidente destacó nuevos acuerdos comerciales con Japón y ofreció disculpas públicas luego de una decisión judicial relacionada con la neutralidad religiosa del Estado durante su posesión presidencial.