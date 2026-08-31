Presidente crea Bloque de Búsqueda contra la corrupción

Durante su alocución de este domingo, el mandatario aseguró que el nuevo organismo contará con inteligencia, investigación y capacidad operacional, además de trabajar de manera articulada con entidades como la Contraloría y la Procuraduría.
“Hay corruptos enquistados en el Estado, tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer”, afirmó De la Espriella.
Reconstrucción tras el terremoto
El presidente también entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto, con 331 personas fallecidas y 452.782 colombianos afectados. Según indicó, la búsqueda de las personas desaparecidas continuará y la ayuda internacional ya supera las 4.386 toneladas.
De la Espriella señaló que el país entra ahora en una etapa centrada en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y vías, además de la recuperación del campo y la reactivación económica de las zonas afectadas.
Nuevas medidas de seguridad
En materia de orden público, confirmó además la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y anunció el cierre de las mesas de concertación de la denominada Paz Total.
El mandatario sostuvo que no existe una voluntad real de paz por parte de los grupos armados y aseguró que su Gobierno no negociará la paz a cambio de impunidad.
Durante la intervención también se refirió a los incendios registrados en Tolima, donde más de 50.000 hectáreas habrían resultado afectadas. Para atender esta emergencia anunció un Plan Especial de Recuperación Ambiental Productiva, con subsidios, alimentos para animales y más de $7.000 millones en recursos.
Finalmente, el presidente destacó nuevos acuerdos comerciales con Japón y ofreció disculpas públicas luego de una decisión judicial relacionada con la neutralidad religiosa del Estado durante su posesión presidencial.
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