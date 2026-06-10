Operario descubrió un cadáver mientras descargaba basura en Palmira

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan una investigación tras el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un contenedor de residuos en la estación de transferencia ubicada sobre la vía Palmaseca–Rozo, en zona rural de Palmira.

El descubrimiento se produjo durante las labores habituales de descarga de los vehículos recolectores que llegan desde distintos sectores de Cali. Según la información preliminar, un operario detectó una situación anormal mientras realizaba el proceso de vaciado de los residuos y, al inspeccionar el contenido, encontró el cadáver, al parecer de un hombre.

Tras el reporte, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica del cuerpo y comenzaron las labores de recolección de evidencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a la víctima.

De manera preliminar, las autoridades buscan reconstruir la ruta del vehículo recolector en el que fue encontrado el cadáver, ya que este habría prestado servicio en varios sectores de Cali antes de llegar a la estación de transferencia. Determinar el lugar exacto donde el cuerpo ingresó al sistema de recolección será una de las claves para esclarecer este caso.

Las investigaciones continúan y, por el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.