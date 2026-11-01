Reportan avances en la recuperación del cantante KBeto Zuleta

El cantante vallenato KBeto Zuleta presentó avances en su recuperación luego del accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación el pasado 26 de octubre. El artista, quien permanece bajo atención médica especializada en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, recuperó la conciencia y comenzó a hablar.

La noticia fue confirmada por su equipo de prensa en un comunicado divulgado el sábado 31 de octubre. Según el parte médico, el intérprete presentó una mejoría neurológica, despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Además, se encuentra consciente y reconoce a las personas que lo acompañan.

Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, había permanecido inconsciente y en estado crítico tras el siniestro ocurrido cuando el bus en el que viajaba la agrupación cayó al río Guaraní, en un tramo entre Magdalena y Cesar. El accidente dejó dos personas fallecidas y 17 heridas.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el artista fue trasladado desde Valledupar a Barranquilla, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Como consecuencia del accidente, perdió la pierna izquierda.

Su hermano, Héctor Zuleta, quien también es médico de la familia, señaló que su evolución debe evaluarse día a día y que, aunque el accidente fue muy fuerte, se han registrado avances.