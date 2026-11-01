Dormir menos podría favorecer el aumento de peso, según estudio

Reducir el tiempo de sueño en apenas una hora y media por noche podría tener consecuencias en el peso corporal y la salud metabólica. Así lo advierte una investigación de la Universidad de Columbia, publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine.

El estudio analizó a 95 personas que habitualmente dormían entre siete y ocho horas diarias. Tras seis semanas con menos tiempo de descanso, los participantes aumentaron en promedio cerca de medio kilo y permanecieron 17 minutos adicionales al día en actividades sedentarias.

Los investigadores también identificaron cambios metabólicos. En un grupo de mujeres, especialmente aquellas que habían atravesado la menopausia, se observó mayor resistencia a la insulina, un factor asociado con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Además, el estudio encontró señales relacionadas con la inflamación y el riesgo cardiovascular en participantes sometidos a una restricción moderada del sueño.

Aunque el aumento de peso registrado puede parecer pequeño, los especialistas advierten que mantener este patrón durante meses o años podría tener mayores efectos sobre la salud.

Los resultados refuerzan la importancia de considerar el descanso como parte de los hábitos de prevención, junto con una alimentación equilibrada y la actividad física.