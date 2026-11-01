El arte y la cultura se encontrarán en El Dovio por el medio ambiente

El talento artístico del Valle del Cauca se dará cita en El Dovio. Del 13 al 15 de noviembre, el municipio recibirá a los 32 finalistas de la sexta edición del Encuentro Ambiental Regional (EAR) del Arte y la Cultura, seleccionados entre más de 100 agrupaciones y solistas que participaron en las ocho eliminatorias.