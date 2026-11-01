El arte y la cultura se encontrarán en El Dovio por el medio ambiente

El evento, organizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), busca promover la educación ambiental a través de la música, la danza, el teatro y el repentismo. En esta edición, los artistas llevaron a escena mensajes sobre la conservación de los ríos, los efectos de la minería, la protección de la biodiversidad y las tradiciones culturales.
Además de reconocer el talento regional, la final busca dinamizar la economía de El Dovio y generar espacios de encuentro comunitario alrededor del arte y el cuidado del medio ambiente.
Durante tres días, propios y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones y acompañar esta iniciativa que une cultura y conciencia ambiental.
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