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El arte y la cultura se encontrarán en El Dovio por el medio ambiente

El talento artístico del Valle del Cauca se dará cita en El Dovio. Del 13 al 15 de noviembre, el municipio recibirá a los 32 finalistas de la sexta edición del Encuentro Ambiental Regional (EAR) del Arte y la Cultura, seleccionados entre más de 100 agrupaciones y solistas que participaron en las ocho eliminatorias.

El evento, organizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), busca promover la educación ambiental a través de la música, la danza, el teatro y el repentismo. En esta edición, los artistas llevaron a escena mensajes sobre la conservación de los ríos, los efectos de la minería, la protección de la biodiversidad y las tradiciones culturales.

Además de reconocer el talento regional, la final busca dinamizar la economía de El Dovio y generar espacios de encuentro comunitario alrededor del arte y el cuidado del medio ambiente.

Durante tres días, propios y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones y acompañar esta iniciativa que une cultura y conciencia ambiental.

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