Registraduría anuncia nuevas medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial

A pocos días de las elecciones de segunda vuelta presidencial, las autoridades realizaron el último encuentro del Plan Democracia, una jornada en la que se definieron las principales acciones para garantizar la seguridad, la transparencia y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

Durante la reunión, en la que participaron la Registraduría Nacional, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Misión de Observación Electoral, el registrador Hernán Penagos destacó la instalación de mesas de justicia en cada puesto de votación. Estos espacios estarán integrados por funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Registraduría, con el propósito de recibir y atender de manera inmediata denuncias relacionadas con delitos electorales o posibles faltas disciplinarias.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional para brindar seguridad durante las elecciones. El dispositivo contará con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales para responder ante cualquier situación que pueda afectar el proceso democrático.

Entre tanto, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a los ciudadanos, actores políticos y medios de comunicación para actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información falsa que pueda generar tensión o afectar la confianza en las instituciones.

Las autoridades reiteraron que uno de los principales retos para esta contienda es combatir la desinformación, recordando que este fenómeno ha provocado hechos de violencia en procesos electorales anteriores. Con estas medidas, el Gobierno y los organismos de control buscan garantizar que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y respeto por la democracia.