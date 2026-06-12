Fenómeno de El Niño podría alcanzar niveles récord y afectar a millones

Las autoridades meteorológicas y expertos en clima encendieron las alarmas por la llegada del fenómeno de El Niño, que podría intensificarse durante los próximos meses y convertirse en un "Súper Niño", considerado uno de los eventos más fuertes registrados en las últimas décadas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Ideam confirmaron el inicio de este fenómeno climático, que se caracteriza por el aumento de la temperatura en las aguas del océano Pacífico y que suele provocar cambios drásticos en las lluvias y las temperaturas en diferentes regiones del mundo.

Según las proyecciones de la NOAA, existe un 63 % de probabilidad de que entre finales de este año y comienzos del próximo se presente un episodio de gran intensidad, comparable con los eventos más severos registrados desde 1950. Los científicos advierten que este escenario podría traer sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor y pérdidas en la producción agrícola.

Los expertos también señalaron que el cambio climático podría aumentar el impacto de El Niño, elevando las temperaturas globales a niveles récord y agravando fenómenos extremos en varias regiones del planeta. Países de Centroamérica, África y otras zonas vulnerables ya comenzaron a preparar planes de contingencia ante posibles afectaciones en la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua.

Desde organismos internacionales, como las Naciones Unidas, se hizo un llamado a fortalecer los sistemas de alerta temprana y a implementar medidas para proteger a las poblaciones más vulnerables frente a los efectos que podría generar este fenómeno climático.