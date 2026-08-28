Rector de la UCEVA representará la educación superior a nivel nacional

El rector de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Juan Carlos Urriago Fontal, asumirá una nueva representación en escenarios nacionales donde se toman decisiones relacionadas con el futuro de la educación y su articulación con el mundo laboral.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) lo designó como su delegado ante el Comité Técnico y el Comité Ejecutivo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), dos instancias encargadas de contribuir al desarrollo, orientación e implementación de este instrumento de política pública en Colombia.

La designación cobra relevancia porque permitirá que la educación superior tenga representación en discusiones sobre la formación que requiere el país, las competencias laborales y la conexión entre la academia y las necesidades del sector productivo.

El Marco Nacional de Cualificaciones busca precisamente organizar y articular los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos por las personas a través de diferentes rutas de formación, facilitando además el reconocimiento de aprendizajes y la movilidad entre distintos niveles educativos.

Desde el Comité Técnico, Urriago Fontal participará en análisis y discusiones especializadas sobre el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones. En el Comité Ejecutivo, tendrá participación en su orientación y consolidación como representante del sector de la educación superior.

La representación que ahora asumirá el rector de la UCEVA estaba anteriormente a cargo de Omar Lengerke, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander.

Para la UCEVA, el nombramiento representa la posibilidad de llevar la perspectiva de una institución pública y regional a escenarios nacionales, especialmente en debates relacionados con la pertinencia de los programas académicos, la empleabilidad, el reconocimiento de competencias y la articulación entre educación y sector productivo.

De esta manera, desde Tuluá, la institución tendrá presencia en espacios donde se discuten decisiones que pueden incidir en las oportunidades de formación y desarrollo profesional de los colombianos.