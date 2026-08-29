La trilliza que sobrevivió y tres familias tendrán una nueva vivienda

Ana María Saavedra, la joven de 23 años que sobrevivió al colapso de su vivienda durante el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali, recibirá una de las cuatro viviendas completamente amobladas que serán entregadas a familias afectadas por la emergencia.

La iniciativa fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella en alianza con la empresa Marval, que hará posible la entrega de los inmuebles equipados para que los beneficiarios puedan comenzar una nueva etapa.

Entre las personas seleccionadas también está Diana Marcela Troncoso, de 31 años, quien permaneció más de 29 horas atrapada bajo los escombros de un edificio en el sur de Cali y fue rescatada con vida. Actualmente permanece hospitalizada en la Fundación Valle del Lili, donde enfrenta una recuperación por las graves lesiones que sufrió.

Otro de los beneficiarios es Cristian López Arango, quien se encontraba junto a su esposa cuando el terremoto golpeó el sector de la Notaría 20, en Cali. Ambos reaccionaron inicialmente orando, pero en cuestión de segundos la vivienda se desplomó sobre ellos.

Cristian recuerda que, entre los escombros, le pidió a su esposa que buscaran ayuda. Ella le respondió que no podía porque tenía algo encima. Aunque sus amigos posteriormente le informaron que había sido rescatada con vida, lamentablemente falleció en el centro asistencial.

Cristian también resultó gravemente herido y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax y el esternón. Tras la tragedia, quedó junto a su hija y perdió prácticamente todo lo que tenía.

La cuarta beneficiaria es Maryori Basto Flórez, otra de las personas afectadas por la emergencia que recibirá una vivienda amoblada como parte de esta iniciativa.

Así, cuatro familias que enfrentaron de distintas maneras la tragedia del terremoto tendrán ahora la posibilidad de contar con un hogar digno y equipado para comenzar de nuevo, mientras Cali y el Valle del Cauca continúan avanzando en su proceso de reconstrucción.