Recorrimos el barrio Las Nieves

Calle Arriba Calle Abajo

La urbanización Las Nieves, en el occidente de Tuluá, se ha consolidado como uno de los sectores de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Sus habitantes destacan la tranquilidad y la unión de la comunidad, pero también hacen llamados por la pavimentación de varias calles, la seguridad y el mantenimiento de sus espacios recreativos.

Lo bueno

La tranquilidad y la unión caracterizan a Las Nieves. Sus habitantes destacan la buena convivencia, el sentido de comunidad y la presencia de seguridad en el sector, aspectos que hacen de este barrio un lugar agradable para vivir.

Lo feo

Los espacios públicos necesitan mantenimiento. La comunidad pide reparar los juegos biosaludables y los aros de la cancha de baloncesto, además de realizar la poda de los árboles del parque principal para conservar estos lugares de encuentro.

Lo malo

Siete vías esperan pavimentación. Entre las más importantes están el Callejón Caracas y el conocido Callejón del Motel, que permitiría conectar la calle 27 con la calle 25.

También preocupan los problemas de inseguridad, la falta de reductores de velocidad en puntos críticos y las fallas en el alumbrado público, por lo que solicitan el cambio de varias lámparas.



📌 Algunos datos

La urbanización Las Nieves nació en 1995 y recibió su nombre en honor a María Nieves, una de las personas que participó en el loteo del terreno ubicado sobre la calle 27, vía a Riofrío, a la altura del llamado Callejón Caracas.

Actualmente, es uno de los sectores de mayor crecimiento del occidente de Tuluá y, según la información suministrada, alberga más de 3.000 familias. Entre sus necesidades ambientales también está el control del arrojo de escombros en las orillas de vías como la calle 25, especialmente cerca de la Institución Educativa Moderna.