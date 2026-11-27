Ofrecían tratamientos estéticos con productos falsificados en el Valle

Tres mujeres fueron capturadas en el Valle del Cauca por su presunta participación en la distribución y aplicación de productos estéticos falsificados en establecimientos comerciales. Entre las señaladas están una madre y su hija, propietarias de un centro de belleza y un spa, además de la administradora de estos negocios.

Según la Fiscalía General de la Nación, en los establecimientos se promocionaban procedimientos con hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno. Durante las diligencias fueron incautadas varias presentaciones de estos y otros productos que no serían originales.

La investigación indica que los artículos habrían sido adquiridos en Asia, enviados a Estados Unidos y trasladados a Colombia en pequeñas cantidades por familiares de las capturadas, presuntamente para evitar llamar la atención de las autoridades.

Una vez en el país, los productos habrían sido alterados o mezclados con otros componentes para venderlos en puntos físicos y plataformas digitales, con envíos a diferentes ciudades. La Fiscalía también señaló que las publicaciones de venta aumentaron durante la última semana, aprovechando las promociones del Black Friday.

Además, los establecimientos no contarían con los registros sanitarios exigidos por el Invima. Para generar confianza entre las usuarias, las mujeres exhibían muestras originales que, según la investigación, no corresponderían a las utilizadas durante los procedimientos.

Las capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías y les imputarán delitos como concierto para delinquir, corrupción de productos médicos y usurpación de derechos de propiedad industrial. Se presume su inocencia mientras no exista una decisión judicial en su contra.