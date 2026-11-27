Instalarán cámaras que reconocen rostros y placas a 400 metros

Con capacidad para reconocer rostros y placas, incluso en condiciones de oscuridad, comenzó en Guadalajara de Buga la instalación de las 581 cámaras de videovigilancia que la Gobernación del Valle del Cauca desplegará en el departamento.

El proyecto, financiado con recursos de la Tasa de Seguridad, contempla 39 dispositivos para Buga, distribuidos en 17 puntos estratégicos definidos junto con la Policía Nacional. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, estos equipos pueden girar 360 grados y alcanzar hasta 400 metros, además de contar con tecnología de reconocimiento facial y de placas.

La red también tendrá una función de alerta comunitaria. Desde el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) de Buga se podrá activar un sistema de perifoneo para enviar mensajes y advertencias a los habitantes ante situaciones de riesgo.

La alcaldesa Karol Martínez destacó que la instalación busca fortalecer la vigilancia en sectores priorizados del municipio. Con este despliegue, las autoridades esperan ampliar la capacidad de monitoreo y respuesta frente a hechos que afecten la seguridad ciudadana.