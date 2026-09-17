Recorrimos el barrio Internacional

Calle Arriba, Calle Abajo

Fundado en 1988 como un proyecto de 193 viviendas de interés social, el barrio Internacional de Tuluá se ha consolidado como una comunidad cercana y participativa, donde sus habitantes destacan los espacios deportivos y recreativos, pero también hacen llamados frente a algunas necesidades de infraestructura y movilidad.

LO BUENO

Uno de los principales atractivos del sector es el sentido de comunidad y el calor humano de sus habitantes. A esto se suman la tradicional Cancha del Palmar, donde se realizan torneos de fútbol y trabajan escuelas deportivas, y el parque infantil en madera plástica, un espacio de recreación para los niños.

El llamado de la comunidad es a cuidar y conservar estos espacios verdes y de encuentro.

LO FEO

Una de las necesidades identificadas es la falta de señalización vial en sectores como la calle 5.ª, carrera 22A, carrera 22B y calle 5.ª B. La comunidad considera necesario atender esta situación con prontitud para mejorar la organización y seguridad de la movilidad en estas vías.

LO MALO:

Un árbol ubicado junto a la caseta comunal genera preocupación debido a que sus ramas están afectando la estructura del techo. Además, sus raíces también estarían generando afectaciones en la vía, lo que representa una situación que requiere atención inmediata.

ALGUNOS DATOS

La Urbanización Plan Padrinos Internacional fue el nombre con el que se conoció inicialmente este sector. Con el paso de los años pasó a ser conocido simplemente como barrio Internacional y actualmente cuenta con cerca de 800 habitantes. Está ubicado entre las calles 4 y 6 y las carreras 22A y 22B. Entre sus espacios comunitarios se encuentran la caseta comunal, construida en 1994, la Cancha del Palmar y un parque infantil elaborado en madera plástica.