Lucho Díaz no está en la lista de convocados de la Selección Colombia

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para la triple fecha de amistosos internacionales de septiembre y octubre.