Lucho Díaz no está en la lista de convocados de la Selección Colombia

La Selección arribará a Delaware, Estados Unidos, a partir del próximo domingo 20 septiembre, día en el que iniciará la concentración del combinado nacional de cara a los partidos contra México, Paraguay y Perú.
A continuación recordamos la información de los compromisos:
Fecha: 26 de septiembre de 2026
Colombia vs. México
Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos
Hora: Por confirmar
Fecha: 2 de octubre de 2026
Colombia vs. Paraguay
Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos
Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)
Fecha: 6 de octubre de 2026
Colombia vs. Perú
Lugar: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos
Hora: 6:45 p.m. (hora de Col).
Jugadores convocados:
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
- Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
- Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
- Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
- Daniel Arcila – Club León (MEX)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
- Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
- Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
- Óscar Perea – Club América (MEX)
- Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
- Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
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