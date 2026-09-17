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Lucho Díaz no está en la lista de convocados de la Selección Colombia

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para la triple fecha de amistosos internacionales de septiembre y octubre. 

La Selección arribará a Delaware, Estados Unidos, a partir del próximo domingo 20 septiembre, día en el que iniciará la concentración del combinado nacional de cara a los partidos contra México, Paraguay y Perú.

A continuación recordamos la información de los compromisos:

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Colombia vs. México
Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos
Hora: Por confirmar

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colombia vs. Paraguay
Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos
Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)

Fecha: 6 de octubre de 2026

Colombia vs. Perú
Lugar: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos
Hora: 6:45 p.m. (hora de Col).

Jugadores convocados:

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
  3. Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
  18. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  19. Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
  24. Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

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