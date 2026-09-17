Identifican a las víctimas del fatal accidente en la vía Buga-Mediacanoa

Como Manuel David Gurrute Muelas y Karol Nayibe Sepúlveda fueron identificadas las dos personas que fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la vía Buga-Mediacanoa, a la altura del sector de Comolsa.

Según la información conocida, ambos eran primos y residentes en Yotoco, Valle del Cauca. Los jóvenes se movilizaban en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, habrían perdido el control del vehículo.

Tras la caída, los dos quedaron sobre la vía y posteriormente fueron arrollados por una tractomula que transitaba por el sector.

El fuerte impacto ocasionó lesiones de gravedad que terminaron provocando el fallecimiento de ambos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que llevaron a la colisión.

La tragedia enluta a familiares y allegados de Manuel David y Karol Nayibe, quienes residían en el municipio de Yotoco.