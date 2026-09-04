Recorrimos el barrio Alameda 2

Calle Arriba Calle Abajo

En esta ocasión, llegamos hasta Alameda 2, ubicado en la Comuna 9 de Tuluá, sobre el corredor de la Transversal 12, para que sea su misma comunidad la que nos cuente qué está bien, qué preocupa y qué esperan que cambie.

LO BUENO

La cancha de fútbol y un humedal urbano, ubicado en predios de la hacienda Maracaibo, junto a la solidaridad de su comunidad, son algunos de los elementos más destacados por sus habitantes.

LO FEO

La convivencia entre vecinos es una de las situaciones que preocupa a los habitantes de Alameda 2. Otros manifiestan que algunos jóvenes llegan al sector para consumir sustancias psicoactivas, mientras que también hay preocupación por el cuidado de los árboles y las zonas verdes del barrio.

LO MALO

Aunque el barrio cuenta con amplios espacios verdes, la comunidad asegura que su apariencia se ha deteriorado debido a que, según denuncian, personas ajenas al sector llegan a arrojar basuras y escombros en estos lugares.

ALGUNOS DATOS

El barrio Alameda 2 nació hace cerca de 30 años, en medio de la expansión urbana hacia el occidente de Tuluá, gran parte de sus primeros habitantes trabajaban en los ingenios azucareros de la región. Actualmente, lo conforman 200 familias, muchas de ella fundadoras del barrio.