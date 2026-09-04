Gobierno recompensa a fuente que ayudó a localizar a ‘Bendito Menor’

El Ministerio de Defensa pagará una recompensa a la fuente humana cuya información permitió localizar en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La información fue cruzada con labores de inteligencia de las autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos, permitiendo establecer el lugar donde permanecía el señalado criminal.

Más de 30 integrantes de la Dijín y comandos investigadores participaron en las labores para ubicar el inmueble. Una pista clave surgió cuando ‘Bendito Menor’ intentó desmentir públicamente las versiones sobre su supuesta muerte, acción que permitió confirmar su identidad y avanzar en su localización.

Durante la operación Centinela de la Patria, registrada en la madrugada, se produjo un intercambio de disparos luego de que los ocupantes de la vivienda, según las autoridades, atacaran a los uniformados.

En el procedimiento murieron ‘Bendito Menor’, alias ‘Bebecita’, ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, estos últimos señalados como responsables de labores logísticas y financieras de la organización.

En el inmueble también había menores de edad, quienes quedaron bajo protección del ICBF. Los cuerpos fueron trasladados a Barranquilla para los procedimientos de identificación de Medicina Legal.

Según las autoridades, la estructura tendría unos 170 integrantes y redes de apoyo, con actividades relacionadas con extorsión, narcotráfico y control territorial en la región Caribe.