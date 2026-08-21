Incendios forestales se salen de control en Gualanday, Tolima

Una nueva emergencia por incendios forestales se registra en el Tolima, con uno de los puntos más críticos en el corregimiento de Gualanday, donde las llamas amenazan viviendas rurales y han obligado al cierre de vías.

La emergencia se concentra en sectores como Caimito y Chagualá, donde el fuego se ha extendido por las montañas y se aproxima a zonas habitadas. Debido a la situación, permanece cerrado el paso por la vía antigua entre Ibagué y Espinal, en el sector de Gualanday.

Otro incendio afecta las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones Policiales (Cenop), en jurisdicción de San Luis, donde uniformados que se encontraban en capacitación han tenido que apoyar las labores para contener las llamas.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, solicitó al Gobierno Nacional reforzar el apoyo aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército, ante la magnitud de la emergencia.

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, cerca de 150 bomberos de diferentes municipios ya trabajan en la zona y otros 90 bomberos fueron movilizados desde Jamundí, Tuluá, el Oriente antioqueño, Bogotá y Huila.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia y coordinan las labores para controlar el avance del fuego y proteger a las comunidades cercanas.