Reconocen en Australia el trabajo audiovisual de una cineasta tulueña

Una historia sobre migración, memoria y resiliencia está llevando el talento audiovisual de Tuluá a escenarios internacionales. La cineasta Paula Ximena Roa Ayala recibió un reconocimiento en Australia por su cortometraje ‘Alma’ (2025), una producción que retrata las experiencias de una mujer colombiana mayor que enfrenta los desafíos de vivir lejos de su país.

Como parte de esta distinción, la realizadora recibió de manos del embajador de Colombia en Australia la moneda conmemorativa ‘Colombianas y colombianos dejando huella’, un reconocimiento a su aporte y trayectoria.

La obra se desarrolla en Perth, Australia, y recoge las vivencias de su protagonista, una mujer que debe adaptarse a una nueva realidad mientras conserva los recuerdos y los vínculos con su tierra de origen.

‘Alma’ nació como parte del proceso académico de Roa Ayala durante su Maestría en Artes en Curtin University. Desde entonces, el cortometraje ha obtenido reconocimientos en diferentes escenarios, entre ellos el premio del público en el WA Made Film Festival y nominaciones en el Toronto International Women Film Festival.

Con esta producción, la realizadora oriunda de Tuluá suma nuevos reconocimientos a su trayectoria y proyecta una historia sobre las experiencias de los migrantes colombianos desde el cine.