De acuerdo con la empresa, los fenómenos naturales han generado altos niveles de turbiedad en el agua captada, lo que puede producir variaciones perceptibles en su olor y sabor.
La entidad sostuvo que estas condiciones no representan un riesgo para la salud y que los controles realizados durante el proceso de potabilización confirman el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos para el consumo humano.
CentroAguas indicó que mantiene el monitoreo permanente del tratamiento y reiteró que los cambios en las características del agua no comprometen, según sus análisis, su calidad sanitaria.
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