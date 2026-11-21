CentroAguas explica los cambios en el olor y sabor del agua en Tuluá

Algunos habitantes de Tuluá han manifestado inquietudes por cambios en el olor y sabor del agua que llega a sus hogares. Frente a estos reportes, CentroAguas explicó que las condiciones climáticas recientes han alterado temporalmente las características de la fuente de abastecimiento, aunque aseguró que el líquido distribuido sigue siendo apto para el consumo humano.