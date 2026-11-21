La aprobación se realizó mediante la Ordenanza 023, presentada por la Gobernación, que contempla una adición presupuestal cercana a los $23.283 millones. De acuerdo con María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, $1.096 millones corresponden a gastos de funcionamiento, incluidos recursos transferidos por la ADRES para el sector salud.
Por otra parte, cerca de $22.200 millones se destinarán a inversión en áreas como desarrollo social, ambiente, transporte, justicia, agricultura, educación y salud.
Según explicó la funcionaria, estos recursos permitirán avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo departamental y fortalecer las acciones orientadas a la recuperación del Valle del Cauca.
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