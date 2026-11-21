Aprueban recursos adicionales para impulsar la reconstrucción del Valle

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó una nueva modificación al presupuesto de la vigencia 2026, con recursos que serán destinados a diferentes sectores y al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo ‘Liderazgo que Transforma’, así como a las labores de reconstrucción tras la emergencia.

La aprobación se realizó mediante la Ordenanza 023, presentada por la Gobernación, que contempla una adición presupuestal cercana a los $23.283 millones. De acuerdo con María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, $1.096 millones corresponden a gastos de funcionamiento, incluidos recursos transferidos por la ADRES para el sector salud.

Por otra parte, cerca de $22.200 millones se destinarán a inversión en áreas como desarrollo social, ambiente, transporte, justicia, agricultura, educación y salud.

Según explicó la funcionaria, estos recursos permitirán avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo departamental y fortalecer las acciones orientadas a la recuperación del Valle del Cauca.