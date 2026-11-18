Para reunir los recursos, la parroquia habilitó una campaña de donaciones con aportes desde $2.000. Los interesados pueden contribuir a través de Bancolombia, en la cuenta de ahorros 76200010108, a nombre de Parroquia María Inmaculada, o mediante la llave Bre-B @Parroquia2.
Además, como parte de las actividades para recaudar fondos, el próximo 28 de noviembre se realizará una chocolatada, cuyas boletas ya están en preventa. La invitación está dirigida a los habitantes de Nariño, Tuluá y municipios cercanos, así como a quienes transitan por la vía hacia Trujillo, Riofrío, Huasano, Salónica y Ricaurte.
La comunidad busca recuperar este espacio religioso y de encuentro que hace parte de la historia y la vida cotidiana del corregimiento. Cada aporte cuenta para avanzar en la reparación del templo.
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