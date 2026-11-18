Todos a reconstruir el templo del corregimiento de Nariño

La Parroquia María Inmaculada del corregimiento de Nariño busca el apoyo de la comunidad para recuperar su templo, que sufrió graves afectaciones durante el terremoto del pasado 10 de agosto. Los daños superarían los $200 millones, según explicó Fernando Millán, integrante del Comité de la Parroquia, aunque todavía no se cuenta con un presupuesto definitivo para las reparaciones.

Para reunir los recursos, la parroquia habilitó una campaña de donaciones con aportes desde $2.000. Los interesados pueden contribuir a través de Bancolombia, en la cuenta de ahorros 76200010108, a nombre de Parroquia María Inmaculada, o mediante la llave Bre-B @Parroquia2.

Además, como parte de las actividades para recaudar fondos, el próximo 28 de noviembre se realizará una chocolatada, cuyas boletas ya están en preventa. La invitación está dirigida a los habitantes de Nariño, Tuluá y municipios cercanos, así como a quienes transitan por la vía hacia Trujillo, Riofrío, Huasano, Salónica y Ricaurte.

La comunidad busca recuperar este espacio religioso y de encuentro que hace parte de la historia y la vida cotidiana del corregimiento. Cada aporte cuenta para avanzar en la reparación del templo.