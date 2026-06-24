Adolescente señalada de asesinar a sus padres se identificaba como ‘therian’

Una adolescente de 15 años fue detenida en la ciudad de Groningen, en Países Bajos, tras ser señalada como la principal sospechosa de la muerte de sus padres y de causar heridas al perro de la familia.

Las víctimas fueron identificadas como Johan y Mathilda, ambos de 53 años, quienes fueron hallados sin vida dentro de su vivienda durante la madrugada, luego de que varios compañeros de la joven alertaran a las autoridades sobre unas fotografías enviadas por WhatsApp.

De acuerdo con medios locales, la adolescente habría compartido imágenes de la escena con algunos estudiantes de su colegio. Uno de ellos relató al diario De Telegraaf que en las fotografías se observaban los cuerpos de las víctimas, rastros de sangre y un cuchillo, situación que motivó el aviso inmediato a la Policía.

Los uniformados llegaron al lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada y confirmaron el fallecimiento de la pareja. También encontraron con vida al perro de la familia, que presentaba lesiones.

Tras conocerse el caso, algunos compañeros aseguraron que la joven se identificaba con el movimiento cultural conocido como “therian” y que solía utilizar accesorios y adoptar comportamientos relacionados con animales. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido ninguna relación entre estas prácticas y los hechos investigados.

La alcaldesa de Groningen, Roelien Kamminga, calificó lo ocurrido como una tragedia y pidió evitar la difusión de las imágenes que circulan en redes sociales. Por su parte, familiares de las víctimas manifestaron que aún intentan comprender lo sucedido y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas.

La justicia neerlandesa ordenó mantener detenida a la adolescente durante al menos dos semanas más mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.