Bloqueos en Cali afectan varias rutas y estaciones del MIO

Alteraciones del orden público y bloqueos registrados en distintos puntos de Cali están generando afectaciones en la movilidad y en la operación del sistema de transporte masivo MIO.

Uno de los cierres se presenta en la calle 5 con carrera 13, en inmediaciones de la Loma de la Cruz, donde permanece restringido el paso en sentido sur-norte, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas.

De igual forma, el sistema MIO informó que se registran afectaciones en el sector de Puerto Rellena, lo que obligó a realizar desvíos en las rutas T12, P21A, P21B, P51C y P52D. La ruta A82 fue suspendida temporalmente.

Además, permanecen cerradas las estaciones Villa del Sur, República de Israel y Puerto Rellena, mientras se normaliza la situación.

Las autoridades y Metrocali recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los reportes oficiales y programar sus desplazamientos con anticipación.