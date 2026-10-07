¿Quién dijo que los gatos negros traen mala suerte?

Su mala fama tiene mucha superstición… y ninguna culpa de ellos

Durante siglos, el color de su pelaje fue asociado con la brujería, el misterio y hasta la mala fortuna. Pero esa reputación tiene más de superstición que de realidad.

Los gatos negros han cargado durante generaciones con una fama que poco tiene que ver con ellos. Mientras hoy algunos los relacionan con Halloween o con la mala suerte, el origen de estas creencias se remonta a antiguas historias y supersticiones europeas.

Durante la Europa medieval circularon relatos que vinculaban a los gatos negros con el diablo y con fenómenos sobrenaturales. Con el paso del tiempo, estas ideas fueron transmitiéndose y alimentando el temor hacia estos animales.

¿Y qué tienen que ver las brujas?

Mucho de su imagen misteriosa también surgió de las creencias relacionadas con la brujería. Se llegó a pensar que algunas brujas tenían gatos como acompañantes o que estos animales podían ayudarlas a realizar hechizos.

No existía evidencia que demostrara estas historias, pero la asociación quedó instalada en el imaginario popular y terminó vinculando a los gatos negros con la noche, lo sobrenatural y, posteriormente, Halloween.

No en todas partes significan mala suerte

La historia cambia dependiendo del lugar. En algunas tradiciones de Japón y el Reino Unido, encontrarse con un gato negro puede interpretarse incluso como una señal de buena fortuna.

Es decir, el mismo animal que en unas culturas fue visto como un mal presagio, en otras terminó representando algo positivo.

Incluso tienen una fecha dedicada a ellos. El 27 de octubre se conmemora en el Reino Unido el Día Nacional del Gato Negro, una iniciativa creada en 2011 por la organización Cats Protection para dar visibilidad a estos animales y promover su adopción.

Al final, el color de un gato no determina su suerte ni la de quien se cruza con él. Detrás de su mala fama hay siglos de supersticiones que convirtieron a estos animales en protagonistas de historias que nunca fueron hechos.

Porque un gato negro sigue siendo eso: un gato que también merece un hogar, cuidado y cariño.