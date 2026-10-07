Invima alerta por crema facial viral que se vende en Colombia

Una crema facial de origen coreano que se ha vuelto viral en redes sociales encendió las alertas del Invima, luego de que la entidad detectara que se comercializa en Colombia sin la autorización sanitaria requerida.

Se trata de la ‘Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream’, de la marca Nida, promocionada como una crema hidratante y antiedad que estaría siendo ofrecida a través de páginas web y redes sociales.

Tras recibir denuncias ciudadanas, el Invima verificó el producto y encontró que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito para comercializar cosméticos en el país. Por esta razón, la entidad lo considera un producto cosmético fraudulento y advierte que su venta es ilegal.

La falta de esta notificación impide verificar aspectos como su composición, procedencia, fabricación, calidad y condiciones de almacenamiento, además de limitar la trazabilidad del producto.

Ante la alerta, el Invima pidió a quienes tengan esta crema suspender inmediatamente su uso y reportar a las personas o establecimientos que la estén comercializando.

La entidad también solicitó a importadores, distribuidores y vendedores abstenerse de ofrecerla. Los establecimientos que incumplan pueden enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

El Invima recomendó consultar la Notificación Sanitaria Obligatoria antes de comprar cualquier cosmético, especialmente cuando sea ofrecido por redes sociales o páginas web.