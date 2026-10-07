Invima alerta por crema facial viral que se vende en Colombia

Se trata de la ‘Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream’, de la marca Nida, promocionada como una crema hidratante y antiedad que estaría siendo ofrecida a través de páginas web y redes sociales.
Tras recibir denuncias ciudadanas, el Invima verificó el producto y encontró que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito para comercializar cosméticos en el país. Por esta razón, la entidad lo considera un producto cosmético fraudulento y advierte que su venta es ilegal.
La falta de esta notificación impide verificar aspectos como su composición, procedencia, fabricación, calidad y condiciones de almacenamiento, además de limitar la trazabilidad del producto.
Ante la alerta, el Invima pidió a quienes tengan esta crema suspender inmediatamente su uso y reportar a las personas o establecimientos que la estén comercializando.
La entidad también solicitó a importadores, distribuidores y vendedores abstenerse de ofrecerla. Los establecimientos que incumplan pueden enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios.
El Invima recomendó consultar la Notificación Sanitaria Obligatoria antes de comprar cualquier cosmético, especialmente cuando sea ofrecido por redes sociales o páginas web.
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