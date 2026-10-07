Eran de Zarzal adolescente y hombre hallados sin vida en La Tebaida

El hallazgo se produjo luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades. Los cuerpos estaban cerca de la antigua estación del tren y, según la comunidad, durante la noche del jueves 1 de octubre se habrían escuchado varios disparos.
Junto a las víctimas fue encontrada una motocicleta Pulsar 135 negra, en la que aparentemente se movilizaban. Al lugar llegaron unidades de la Policía y el CTI para realizar la inspección y recopilar evidencias.
Debido a las condiciones del terreno, el traslado de los cuerpos requirió el uso de una ‘brujita’, un vehículo utilizado para acceder a sectores de difícil acceso.
Inicialmente, las víctimas fueron registradas como cuerpos no identificados, ya que no portaban documentos. Sin embargo, mediante cotejos dactilares con la Registraduría se logró establecer sus identidades: Analía Martínez López, de 17 años, y Fabián Millán Arango, de 55, ambos oriundos de Zarzal, Valle del Cauca.
Sus familiares reclamaron los cuerpos durante el pasado fin de semana para trasladarlos a su municipio de origen y darles el último adiós. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.
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