Eran de Zarzal adolescente y hombre hallados sin vida en La Tebaida

Una adolescente de 17 años y un hombre de 55 fueron encontrados sin vida en una zona boscosa de La Tebaida, Quindío, cerca del puente El Alambrado, en límites con el Valle del Cauca. Ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.