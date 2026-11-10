¿Qué pasó con Laura Bozzo? Esto se sabe de su estado de salud

La información fue divulgada por Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, quien aseguró haber conocido detalles de su evolución a través de una persona cercana que la visitó.
Según reportes de medios mexicanos, Bozzo presentó complicaciones después de una cirugía por una úlcera, entre ellas peritonitis, choque séptico y neumonía. También se informó sobre un colapso del pulmón izquierdo y un cuadro de hipertensión pulmonar.
Aunque posteriormente se habló de una leve mejoría y de avances en el control de la septicemia, las complicaciones pulmonares continúan generando preocupación.
Durante su hospitalización también circularon rumores sobre su supuesto fallecimiento, versiones que fueron desmentidas por personas cercanas a la conductora.
Por ahora, no se ha divulgado un parte médico oficial detallado ni una fecha estimada para su salida del hospital.
Deja una respuesta