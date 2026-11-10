Familia revela qué pasó antes de la muerte de gemelas en Medellín

Su tía, Dulfary García, contó a Semana que todo comenzó cuando Linda Rosa sufrió quemaduras con aceite caliente y tuvo que someterse a varias intervenciones médicas. Después de lo ocurrido, ambas hermanas habrían atravesado una profunda crisis emocional.
La familiar explicó que las gemelas, quienes vivían en Itagüí, se trasladaron temporalmente a su casa para recuperarse y recibir acompañamiento. Sin embargo, el sábado fueron encontradas en una habitación con signos vitales débiles y trasladadas a la Unidad Intermedia de San Javier, donde ambas fallecieron.
Según la tía, las hermanas consumían medicamentos para dormir y varios frascos fueron encontrados vacíos. También negó que hubieran ingerido jabón, como se mencionó inicialmente.
Las dos mujeres fueron sepultadas este martes en el cementerio Jardines de Montesacro, en Itagüí. Las causas de sus muertes deberán establecerse mediante los procedimientos médico-legales.
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