Familia revela qué pasó antes de la muerte de gemelas en Medellín

Un accidente doméstico y una difícil situación emocional habrían marcado los últimos días de Linda Rosa y Laura María García Hortúa, las gemelas que fallecieron el pasado fin de semana en una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 de Medellín.