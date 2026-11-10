Estas son las calles de Tuluá por las que pasará la Media Maratón

Este domingo 15 de noviembre, la Media Maratón de Tuluá tendrá cierres viales en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, algunos cruces contarán con pasos controlados para permitir el tránsito intermitente de vehículos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.