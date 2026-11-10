Estas son las calles de Tuluá por las que pasará la Media Maratón

De acuerdo con la organización, estos puntos estarán supervisados por personal logístico y agentes de tránsito, quienes autorizarán el paso cuando exista espacio entre los grupos de corredores.
Estos son los cruces donde habrá paso controlado:
- Sector de la carrera 30: estación Terpel Entre Ríos, en sentido hacia el Popular; carrera 30 con calles 17, 21, 28, 29 y 39.
- Sector de la transversal 12: transversal 12 con calles 14 y 20, y con carreras 13, 27 y 28A.
- Sector de la calle 26A: calle 26A con carrera 15.
- Sector de la carrera 19: carrera 19 con calle 32.
- Sector de la calle 41A: calle 41A con carrera 25.
- Sector de la carrera 27A: carrera 27A con calle 38.
Los pasos controlados permitirán la movilidad parcial, pero no significan que las vías permanezcan abiertas durante toda la competencia. La habilitación dependerá del avance de los atletas y de las instrucciones del personal encargado.
Por eso, se recomienda a los conductores programar sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades durante la jornada deportiva.
EL TABLOIDE es patrocinador de la competencia.
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