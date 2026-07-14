¿Qué ocurrió durante el operativo de ICE que terminó con la muerte de un colombiano?

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, en un hecho ocurrido el pasado lunes en Biddeford, Maine, y que ha generado polémica por el procedimiento empleado por las autoridades migratorias.

Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, residía en esa ciudad junto a su esposa y su hija de tres años. Trabajaba como conductor de entregas a domicilio y, según su familia, contaba con permiso de trabajo, número de identificación y la documentación necesaria para permanecer y laborar legalmente en Estados Unidos.

El caso quedó registrado en videos de cámaras de seguridad y en grabaciones de testigos que comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que agentes de ICE interceptan el vehículo del colombiano, le disparan y posteriormente lo sacan del automóvil mientras aún le colocan esposas.

De acuerdo con la versión oficial de ICE, el colombiano era «un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión». La entidad explicó que los agentes realizaban vigilancia en busca de una persona con orden de deportación cuando intentaron detener el vehículo hacia las 7:00 de la mañana. Según el organismo, el conductor intentó escapar y, al considerar que representaba un riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes accionó su arma de fuego. Aunque se solicitó asistencia médica, el colombiano murió debido a la gravedad de las heridas.

Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por testigos. Daniel Boucher, residente del sector, aseguró que escuchó varios disparos antes de observar a los agentes sacar del vehículo a un hombre con sangre en la cabeza y el rostro. Según relató, la víctima alcanzó a decir: «Intenté detenerme», antes de desplomarse. Minutos después, notó que había dejado de respirar.

El fallecimiento provocó manifestaciones en el estado de Maine, donde decenas de residentes salieron a las calles para rechazar el procedimiento de ICE y exigir una investigación sobre lo ocurrido.

Desde Colombia, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo era un hombre trabajador que emigró en busca de mejores oportunidades para su familia. En declaraciones a Noticias Caracol afirmó que Joan Sebastián desempeñaba dos empleos, uno en una veterinaria y otro como domiciliario, para sostener a su esposa y a su hija.

«Mi hijo tenía sus documentos legales, su permiso de trabajo y cumplía con todos los requisitos para trabajar. Era una persona de bien, criada con valores. No sé por qué le hicieron eso«, expresó conmovido.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del ciudadano e informó que brinda acompañamiento consular a sus familiares. Además, confirmó que solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación sobre las circunstancias en las que ocurrió el operativo y aseguró que hará seguimiento a la investigación hasta esclarecer lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación y ha reavivado el debate sobre los procedimientos migratorios implementados por ICE durante la administración del presidente Donald Trump, mientras la familia del colombiano exige que se establezcan responsabilidades por su muerte.