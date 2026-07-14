39 personas fueron secuestradas por el ELN durante ataque a buses de servicio público

Según informó la Séptima División del Ejército, el hecho ocurrió en el sector conocido como Toldas. Los guerrilleros interceptaron los vehículos y retuvieron a sus ocupantes, entre ellos dos conductores, dos auxiliares, 35 pasajeros y un menor de dos años.
De acuerdo con el reporte preliminar, los integrantes del grupo armado obligaron a los conductores a atravesar los buses sobre la carretera, bloqueando completamente el paso en este corredor vial.
Tras conocerse el secuestro, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y demás autoridades, desplegaron un operativo para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el estado de salud de los secuestrados ni sobre los móviles de este hecho, mientras continúan las operaciones militares en la zona.
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