Alejandro Char anuncia cuál sería la casa de la Presidencia en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que el antiguo edificio de la Aduana es el lugar que se evalúa para convertirse en la sede alterna de la Presidencia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En declaraciones a Blu Radio, Char explicó que actualmente se realizan estudios técnicos sobre la estructura y aseguró que la decisión sería oficializada por el presidente electo una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

El mandatario señaló que esta iniciativa busca descentralizar el Gobierno Nacional y afirmó que varios ministros y funcionarios designados ya adelantan labores desde Barranquilla.

Además, indicó que sostuvo una reunión con De la Espriella para abordar la situación de seguridad en la ciudad y aseguró que el nuevo gobierno implementará los denominados bloques de seguridad, con mayor tecnología, pie de fuerza y acompañamiento ciudadano para combatir la delincuencia.

Por su parte, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, reiteró que otra de las prioridades será impulsar la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz.