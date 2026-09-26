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¡Que hablen, que critiquen… pero que no se acabe la fiesta!

Eddy Soler y Darío Darío se juntan para ponerle sabor de cantina a “Como Callado”.

Cuando dos grandes de la música popular se encuentran, la parranda está asegurada. Eddy Soler y el legendario Darío Darío unieron sus voces, estilos y buena energía para presentar “Como Callado”, una canción divertida, descomplicada y con ese inconfundible sabor de cantina que invita a cantar, brindar y disfrutar la vida.El tema, compuesto por el propio Eddy Soler, llega con un mensaje muy claro: que hablen los demás, que critiquen y que juzguen, porque lo importante es vivir, compartir con los amigos, amar con respeto y disfrutar los buenos momentos.

Para esta aventura musical, Soler escogió como cómplice nada menos que a Darío Darío, una de las voces reconocidas de la música popular, quien le pone su sello particular a una canción que promete convertirse en compañía obligada de quienes disfrutan una buena reunión, una copa y, por supuesto, mucha música.

El videoclip fue grabado en Bogotá y tiene como escenario un exclusivo sector de la capital. Allí, los dos artistas aparecen compartiendo en un ambiente de billar, mientras interpretan la canción y conversan con sus amigos sobre esa filosofía de vida que inspira el tema: pasarla bueno, disfrutar sin hacerle daño a nadie y dejar que cada quien viva a su manera.Mientras la canción comienza a sonar en las plataformas, Eddy Soler y Darío Darío continúan recorriendo Colombia y preparando encuentros con medios de comunicación para contar todos los detalles de esta particular unión musical.

Así que ya saben: ¡que hablen, que digan y que comenten… pero como callado! 

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