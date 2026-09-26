“Fracking a lo que dé”: Presidente anuncia giro en política energética

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció un cambio en la política energética del país: se retomará la exploración de petróleo y gas y se abrirá nuevamente la posibilidad de suscribir contratos para buscar nuevos yacimientos, incluido el fracking.

El anuncio fue realizado en Santa Marta, durante el acto de presentación de Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de Ecopetrol. El mandatario aseguró que la empresa tendrá entre sus principales tareas aumentar la exploración, reemplazar las reservas y garantizar el abastecimiento energético.

“Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé”, afirmó De La Espriella, quien agregó que estas actividades deberán cumplir criterios de responsabilidad ambiental.

El presidente sostuvo que Colombia necesita fortalecer su producción de hidrocarburos y cuestionó la reducción de nuevos contratos de exploración durante la administración anterior. Su propuesta busca combinar la explotación de petróleo y gas con la búsqueda de nuevas fuentes de energía.

Uno de los argumentos planteados está relacionado con las reservas de Ecopetrol. Al cierre de 2025, la compañía reportó 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente, con una vida media de reservas de 7,8 años; para el gas, la cifra fue de 6,3 años.

Gutiérrez, por su parte, señaló que su llegada representa una nueva etapa para la petrolera y planteó como retos fortalecer la exploración, incorporar reservas y garantizar el abastecimiento de gas.

De La Espriella también insistió en que Ecopetrol no debe responder a intereses políticos y pidió que las nuevas inversiones sean evaluadas bajo criterios técnicos, ambientales y financieros.

El anuncio marca así la nueva orientación que el Gobierno pretende darle a la principal empresa petrolera del país, con un mayor énfasis en exploración y producción de hidrocarburos.