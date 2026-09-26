Joven de Caicedonia murió en España tras un accidente de tránsito

La comunidad de Caicedonia lamenta la muerte de Juan Esteban Salazar Ramírez, un joven oriundo de este municipio que falleció el pasado 19 de septiembre en España, tras verse involucrado en un accidente de tránsito.

Juan Esteban era hijo único de Héctor y Paola. Realizó sus estudios en la Institución Educativa Luis Granada Mejía, de la vereda Barragán, donde obtuvo el título de bachiller académico en 2021.

Luego de conocerse la noticia, sus familiares adelantaron las gestiones necesarias para repatriar sus restos cremados y poder darle el último adiós en su tierra natal.

La partida de Juan Esteban ha generado tristeza entre sus familiares, amigos y compañeros de estudio, quienes lo recuerdan como un joven caicedonita que había construido parte de su historia en este municipio.