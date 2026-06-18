Puente de Vallejuelo en Zarzal supera el 95 % de avance y será entregado pronto

La comunidad del corregimiento de Vallejuelo, en Zarzal, está cada vez más cerca de contar con una nueva infraestructura vial. La Gobernación del Valle del Cauca confirmó que el nuevo puente sobre la quebrada Las Cañas ya supera el 95 % de ejecución y entró en su fase final antes de ser entregado oficialmente.

La obra beneficiará de manera directa a más de 4.000 habitantes de Vallejuelo y sectores aledaños, quienes durante años han enfrentado dificultades de movilidad debido a las afectaciones sufridas por la antigua estructura durante las temporadas de lluvias.

Según informó la Secretaría de Infraestructura del Valle, actualmente se realizan trabajos de pintura, señalización y acabados finales. Una vez culminen estas labores, el puente será puesto al servicio de la comunidad.

La nueva estructura tiene una longitud superior a los 30 metros y un ancho de 8 metros, además de andenes peatonales que brindarán mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este importante corredor rural.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que fue construido por encima de la cota de inundación de la quebrada Las Cañas, con el propósito de reducir los riesgos ante futuras crecientes. Asimismo, cuenta con obras de protección hidráulica y tecnologías especializadas para evitar procesos de socavación y erosión en sus bases.

De acuerdo con la interventoría, se utilizaron sistemas como geocontenedores, bolsacretos y colchacretos, mecanismos diseñados para aumentar la estabilidad de la estructura y prolongar su vida útil.

La Gobernación destacó que esta obra permitirá fortalecer la conectividad rural, facilitar el transporte de productos agrícolas y mejorar las condiciones de desplazamiento de estudiantes, trabajadores y habitantes de la zona.

Con la entrega próxima del puente, Vallejuelo recuperará una conexión estratégica para el desarrollo económico y social del corregimiento y de las comunidades vecinas.