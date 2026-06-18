No habrá restricción de parrillero en Tuluá durante la segunda vuelta presidencial

La Alcaldía de Tuluá confirmó las medidas que regirán durante la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público en el municipio.

Según informó el secretario de Gobierno, Martín Hincapié, la ciudad acogerá la ley seca decretada por el Gobierno Nacional, la cual comenzará el sábado 20 de junio a las 4:00 a.m. y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 2:00 p.m.

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en bares, discotecas, estanquillos, tiendas, supermercados, minimercados y demás establecimientos que comercialicen licor. Los restaurantes y negocios de comidas rápidas podrán operar, pero no podrán vender bebidas embriagantes y deberán cerrar a las 11:00 p.m. tanto el sábado como el domingo. Además, los estantes donde se exhiba licor deberán permanecer sellados o restringidos.

La Administración también prohibió la realización de aglomeraciones complejas, entre ellas eventos sociales, culturales, políticos y manifestaciones que puedan generar alteraciones del orden público.

Asimismo, no estará permitida la venta de combustible en recipientes como botellas, pimpinas o canecas. El suministro solo podrá hacerse directamente al tanque de los vehículos. De igual forma, las estaciones de servicio no podrán despachar combustible a motocicletas entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. durante los días en que esté vigente la ley seca.

Entre las medidas también se encuentra la prohibición del uso de drones y la implementación de cierres preventivos en algunos sectores cercanos a puestos de votación.

Tras analizar la situación de movilidad del municipio, la Administración decidió no aplicar restricción al parrillero en motocicleta como lo han hecho otros municipios del país. Según explicó el secretario de Gobierno, la medida busca garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, teniendo en cuenta la alta utilización de motocicletas por parte de las familias tulueñas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación sospechosa o que pueda afectar la tranquilidad durante la jornada electoral.