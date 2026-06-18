La Orquesta Yenyeré le canta a Cali con un homenaje salsero lleno de sabor y tradición

La salsa vuelve a unir a Puerto Rico y Cali a través de la música. La Orquesta Yenyeré presentó oficialmente su más reciente sencillo titulado “Yenyeré”, una producción que rinde homenaje a los bailarines y amantes de la salsa caleña, exaltando una época dorada en la que la rumba se extendía hasta el amanecer.

La agrupación puertorriqueña llega a la capital vallecaucana con una propuesta musical auténtica, inspirada en los sonidos clásicos que marcaron generaciones y consolidaron la identidad salsera de América Latina. Con este lanzamiento, la orquesta busca conectar tanto con los seguidores tradicionales del género como con las nuevas generaciones que mantienen viva la pasión por la salsa.

La Orquesta Yenyeré es una creación del cantante puertorriqueño Noel “Yenyeré”, artista que ha desarrollado una amplia trayectoria musical en Puerto Rico, Nueva York y Filadelfia. La producción forma parte del trabajo discográfico denominado “Cuidado que te quemas”, cuyos arreglos estuvieron a cargo de Ramón Sánchez y las composiciones fueron realizadas por Ramón Rodríguez.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su videoclip, grabado completamente en Cali, con la participación de bailarines profesionales del reconocido estilo caleño, quienes representan una de las expresiones culturales más importantes y admiradas de la región a nivel internacional.

Con este sencillo, la agrupación de la llamada “Isla del Encanto” reafirma su admiración por Cali, considerada la Capital Mundial de la Salsa, y entrega una canción cargada de nostalgia, alegría y sabor, pensada para ser disfrutada por públicos de todas las edades, desde los más jóvenes hasta aquellos que vivieron las grandes noches de baile con los tradicionales zapatos blancos.

“Yenyeré” se convierte así en un puente musical entre dos territorios profundamente ligados por la salsa, celebrando una cultura que sigue más viva que nunca en las pistas de baile.