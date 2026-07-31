Autoridades entregan primer concepto sobre vibraciones en la DIAN de Tuluá

La situación registrada en la sede de la DIAN de Tuluá, que obligó al traslado temporal de la atención al público, ya fue objeto de una primera inspección por parte de los organismos de socorro y la Administración Municipal.

Tras el reporte de vibraciones inusuales al interior del edificio ubicado en la carrera 26 con calle 27, unidades del Cuerpo de Bomberos, junto con funcionarios de la Alcaldía, realizaron una visita de inspección para verificar las condiciones de la estructura.

De acuerdo con la evaluación preliminar, las autoridades no encontraron indicios de un riesgo estructural que representara un peligro inminente para el inmueble. La hipótesis que cobra mayor fuerza es que las vibraciones hayan sido generadas por una vibrocompactadora que estaba operando en un sector cercano, lo que explicaría que el movimiento se percibiera al interior del edificio.

No obstante, como medida preventiva, las autoridades recomendaron a la DIAN adelantar una evaluación técnica especializada con ingenieros expertos que permita descartar cualquier afectación a la estructura y brindar tranquilidad tanto a los funcionarios como a los usuarios.

Mientras se realizan estos estudios, la atención al público continuará prestándose de manera temporal en las instalaciones del Departamento de Idiomas de la UCEVA, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y preservar la seguridad de quienes acuden a la entidad.