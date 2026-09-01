Proyecto busca la cárcel para encapuchados en protestas

La iniciativa, impulsada por los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, propone modificar el Código Penal para establecer penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos.
Las sanciones aumentarían hasta en dos terceras partes cuando durante los hechos se utilicen explosivos, objetos peligrosos o sustancias capaces de causar daño a personas o bienes públicos y privados.
El proyecto también contempla castigos para quienes, mediante medios ilícitos, promuevan u organicen bloqueos de vías, infraestructura o sistemas de transporte que afecten a la población, la salud pública o la seguridad alimentaria.
Los congresistas aseguran que la propuesta no busca restringir la protesta pacífica, sino diferenciarla de las acciones que impliquen violencia o daños.
La iniciativa cita como referentes legislaciones adoptadas en países como Chile y Guatemala frente al ocultamiento de la identidad durante actos violentos.
Ahora el proyecto deberá superar los diferentes debates en el Congreso para determinar si finalmente se convierte en ley.
Deja una respuesta