Nacho Acero convierte el desamor en salsa con “Mi Sol y Luna”

El salsero paisa llega con una canción para dedicar, bailar y, por qué no, recordar a ese amor que alguna vez lo fue todo.

¡El despecho también se baila! Y quien lo demuestra es Nacho Acero, el reconocido salsero paisa que llega con nueva música bajo el brazo. Se trata de “Mi Sol y Luna”, uno de los temas que hacen parte de su más reciente álbum, “El Diferente”.

La canción tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas favoritas de quienes han sufrido por amor: una historia de entrega, rechazo, traición y ese inevitable momento en el que toca aceptar que alguien que fue el mundo entero ya tomó otro camino.

Compuesta por el propio Nacho Acero junto a William Augusto Neira, “Mi Sol y Luna” combina la sensibilidad de la salsa romántica con matices de cumbia, logrando una propuesta fresca, bailable y, al mismo tiempo, perfecta para dedicarle indirectas al ex.

El tema fue grabado en Medellín bajo la producción y dirección de Orlando Libreros, quien puso en evidencia la versatilidad vocal del artista y su capacidad para moverse con soltura por diferentes sonidos de la salsa contemporánea.

Pero la historia no termina en la canción. El videoclip, grabado en Barranquilla bajo la dirección de Jappy Group, llega cargado de color, sabor caribeño y mucha energía.

La propuesta visual tiene además un mensaje muy claro: después de una decepción amorosa no hay que quedarse llorando la pena. La vida continúa, el corazón se sacude y… ¡que siga la música!

“Mi Sol y Luna” ya está disponible en las principales plataformas musicales y Nacho Acero continúa llevando su música por diferentes escenarios de Colombia, mientras prepara nuevas presentaciones internacionales.

Así que ya saben los despechados, los enamorados y los que simplemente disfrutan de una buena salsa: Nacho Acero puso el desamor a baila.