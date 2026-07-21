Protesta paraliza la vía Buenaventura–Cali en el sector de El Gallinero

La movilidad entre Buenaventura y Cali se encuentra afectada este martes debido a un bloqueo instalado por habitantes del corregimiento de Anchicayá en el sector de El Gallinero, sobre este importante corredor vial del Valle del Cauca.

La protesta se programó para las 8:30 de la mañana, luego de que las comunidades decidieran restringir el paso de vehículos como medida de presión frente a las demoras en el desembolso de recursos correspondientes a procesos de indemnización.

De acuerdo con los manifestantes, el inconformismo surge por el presunto incumplimiento en los pagos que, según afirman, están siendo gestionados por la Defensoría del Pueblo, situación que ha generado malestar entre los beneficiarios.

Desde el día anterior, líderes comunitarios habían anunciado la jornada de protesta y advirtieron que el cierre de la vía iniciaría en horas de la mañana si no se obtenían respuestas frente a sus reclamaciones.

Las autoridades recomendaron a conductores, empresas transportadoras y viajeros consultar el estado de la carretera antes de desplazarse entre Cali y Buenaventura, mientras se mantiene la manifestación y se espera un posible diálogo que permita restablecer el tránsito.

Hasta el momento, no se ha informado la hora en la que podría levantarse el bloqueo y las autoridades continúan monitoreando la situación.