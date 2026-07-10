Propietario de una boutique fue asesinado por sicarios en el barrio Chiminangos de Tuluá

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Tuluá en la noche de este jueves. El reconocido comerciante Yilber Velásquez, conocido cariñosamente como “El Gordo”, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio Chiminangos.