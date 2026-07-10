Propietario de una boutique fue asesinado por sicarios en el barrio Chiminangos de Tuluá

Según la información preliminar, la víctima se encontraba sentada frente a su establecimiento comercial, una boutique ubicada en este sector de la ciudad, cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.
Aunque organismos de socorro llegaron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron con vida a un centro asistencial, Yilber Velásquez falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, que acordonaron la escena del crimen e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.
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