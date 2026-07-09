Francia elimina a Marruecos y se convierte en el primer semifinalista del Mundial 2026

Los dirigidos por Didier Deschamps impusieron su jerarquía para dejar en el camino al conjunto marroquí, repitiendo lo ocurrido en el Mundial de Catar 2022, cuando también lo eliminaron con el mismo marcador en las semifinales.
Con esta victoria, los franceses mantienen vivo el objetivo de disputar su tercera final mundialista consecutiva, luego de consagrarse campeones en Rusia 2018 y finalizar como subcampeones en Catar 2022 tras caer ante Argentina.
Ahora, Francia espera conocer a su rival en la antesala de la gran final, que saldrá del duelo entre España y Bélgica, programado para este viernes.
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