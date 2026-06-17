Prohibido lavar carros y fachadas en el Valle por posible fenómeno de El Niño

Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición de utilizar agua para el lavado de vehículos y fachadas, el riego de jardines y zonas verdes, así como el llenado de piscinas y estanques ornamentales. Además, quedan restringidas las quemas abiertas en áreas rurales sin autorización de la autoridad ambiental competente.
La secretaria encargada de Gestión del Riesgo, Diana Vanegas, indicó que estas medidas buscan prevenir situaciones de desabastecimiento de agua, incendios forestales y afectaciones derivadas de las altas temperaturas que podrían registrarse en los próximos meses.
La funcionaria también hizo un llamado a los alcaldes y a la ciudadanía para adoptar acciones de ahorro y prevención, mientras el departamento avanza en la actualización de planes de contingencia en los 42 municipios.
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