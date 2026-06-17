Más de 11.500 policías y militares custodiarán las elecciones en el Valle

El anuncio fue realizado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien aseguró que se respetarán las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que las autoridades actuarán ante cualquier bloqueo o alteración del orden público.
Según lo informado, la Policía Valle dispondrá de más de 3.000 uniformados para custodiar 447 puestos de votación, mientras que la Policía Metropolitana de Cali desplegará cerca de 4.000 hombres y mujeres para atender 338 puestos en los municipios de su jurisdicción. Además, se garantizará la seguridad en el transporte y custodia del material electoral.
Durante el Comité Departamental de Seguimiento Electoral también se confirmó que el municipio de Bolívar solicitó el traslado de tres mesas de votación ubicadas en la zona alta debido a problemas de orden público registrados en procesos electorales anteriores. La decisión final será tomada por el Comité Nacional de Seguimiento Electoral.
En total, el Valle del Cauca tendrá habilitados más de 1.150 puestos de votación para una jornada en la que cerca de 3,8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas.
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