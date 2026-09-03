Prohibida la IA para miles de estudiantes en Nueva York

Las escuelas públicas de Nueva York tendrán nuevas restricciones para el uso de inteligencia artificial y dispositivos electrónicos durante el año escolar 2026-2027.

La medida, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani y el canciller escolar Kamar Samuels, prohibirá el uso de herramientas de IA generativa para estudiantes de 2-K a octavo grado, una decisión que afectará a cerca de 600.000 alumnos.

Según las autoridades, el objetivo es preservar la conexión humana en las aulas y evitar que estas herramientas sustituyan procesos fundamentales de aprendizaje.

Las nuevas reglas también establecen límites para computadores y tabletas. Los estudiantes de preescolar a segundo grado no podrán utilizar estos dispositivos durante las clases, mientras que entre tercero y octavo grado habrá restricciones según el nivel.

Además, se recomendará un máximo de 30 minutos diarios de pantalla para estudiantes de tercero a quinto y de 45 minutos para sexto a octavo.

Los profesores sí podrán utilizar IA para planificar clases y realizar algunas tareas administrativas, pero no podrán emplearla para calificar trabajos ni para la gestión de crisis.

En secundaria se desarrollarán programas piloto con IA bajo supervisión y los estudiantes recibirán formación sobre ética, sesgos y pensamiento crítico frente a esta tecnología.

La medida comenzará a aplicarse con el regreso a clases previsto para el 10 de septiembre, mientras una coalición de estudiantes, padres y educadores evaluará sus efectos durante el próximo año escolar.