Menor de 5 años fue encontrada sola en una calle de Bogotá

Una niña de cinco años fue encontrada sola, llorando y en pijama durante la madrugada en una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

El caso se conoció luego de que habitantes del sector alertaran a la Policía sobre la presencia de la menor en vía pública. Una patrulla llegó hasta el lugar y encontró a la niña en aparente estado de abandono, por lo que los uniformados se acercaron para protegerla y establecer qué había ocurrido.

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, la menor habría permanecido sola en una habitación ubicada en el tercer piso de su vivienda. La información recopilada señala que su madre habría salido del inmueble, aparentemente, para encontrarse con una amiga.

Ante esta situación, la niña habría salido de la vivienda y llegado hasta la calle en busca de ayuda, donde finalmente fue encontrada por los policías.

“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía.

Tras ser ubicada, la menor recibió protección por parte de los uniformados y se activó la ruta de atención integral para niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad administrativa competente, que deberá adelantar el proceso correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando las verificaciones para establecer qué ocurrió antes de que la niña saliera de su vivienda, cuánto tiempo permaneció sola y las circunstancias en las que se encontraba durante la madrugada.