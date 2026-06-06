Profesional de la salud falleció luego de procedimiento estético

Una profesional de enfermería perdió la vida tras presentar complicaciones luego de someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.

La víctima fue identificada como Nayeli Larrahondo, quien laboraba en el Hospital Mario Correa Rengifo de Cali. De acuerdo con la información preliminar, tras la intervención su estado de salud se deterioró y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Frente a este caso, la Administración Municipal de Puerto Tejada solicitó a las autoridades competentes adelantar una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y verificar las condiciones en las que operaba el establecimiento donde se realizó el procedimiento.

El hecho ha generado conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y la comunidad, mientras avanzan las indagaciones oficiales.